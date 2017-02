La Synergie des Travailleurs du Togo (STT) organise, du 22 mars au 15 avril 2016, une sensibilisation des agents de l’Etat au service publique de qualité. Trente-trois fonctionnaires de la synergie vont sensibiliser leurs collègues de l’administration publique de Lomé.

Il leur sera expliqué à quoi consiste le service public de qualité, son impact et la bonne attituded’un agent public. Quant à la population, elle sera éduquée sur les comportements a adopté face aux fonctionnaires.

Cette sensibilisation sera clôturée par une caravane SPQ à travers la ville de Lomé et une assemblée générale de compte rendu. Le SPQ est un service d’intérêt général mis en place par le gouvernement pour la satisfaction maximum des besoins de la population dans le respect strict de tous les textes et règlements, à un coût moindre pour le budget de l’Etat et offrant un travail décent aux agents.

Les informations concernant cette opération ont été faites par la coordinatrice de la STT Nadou Lawson, au cours d’une conférence de presse, animée le 17 mars 2016 au siège de la maison de la santé.

C’est le gouvernement qui créé le service public et le fait fonctionneren recrutant les agents pour donner satisfaction à la population dans l’assouvissement des besoins.