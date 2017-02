A défaut d’une victoire, et malgré le retour du capitaine ADEBAYOR Shéyi, les éperviers n’ont pu que gratifier le public togolais que d’un score nul vierge 0-0 devant les Aigles de Carthage.

A égalité de points avec un goal différentiel avantageux pour la Tunisie, c’est avec sérénité que le coach Tunisien Henri KASPERZAK entend poursuivre la compétition.

Zéro but partout entre le Togo et la Tunisie, c’est en tout cas un score qui arrange bien le prochain adversaire des éperviers, le Libéria qui n’a pas fait de cadeau au Djibouti, qu’il a battu en gros 5-0, et prend désormais la commande du groupe A avec 9 points.