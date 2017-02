Le Colonel Ouro-Koura AGADAZI, ministre de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique a présidé la cérémonie de lancement de l’opération de fourniture de plants aux producteurs satellites couplé de renforcement des capacités des acteurs de la filière palmier à huile le mardi 16 août 2016 à Agou-Dévélébé.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du projet de production d’huile de palme du groupe KALYAN à Agou, dont la première pierre a été posée par le Chef de l’Etat Faure GNASSIGBE en mars 2015 vise à améliorer la productivité des vergers, augmenter le volume de matières premières devant alimenter l’unité de transformation en vue d’un meilleur rendement pour les planteurs.

Cette cérémonie a également été l’occasion de sensibiliser les planteurs sur le développement d’autres filières sous palmeraie, la nécessité d’utiliser le matériel végétal performant et s’inscrire dans une démarche d’adoption et de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles.

Pour le ministre Ouro-Koura AGADAZI, à cette étape, le promoteur a déjà produit en pépinières 1500 plants âgés d’un an et 7000 jeunes plants de douze semaines de variété TERANA. Le potentiel génétique de cette variété à terme, permettra d’obtenir un rendement moyen en milieu paysan de quinze tonnes à l’hectare contre 6 tonnes pour les variétés actuellement utilisées. Le groupe KALYAN propose de céder ce matériel performant aux prix forfaitaire de 2 000 F /plant d’un an et de 300 F/plant pour ceux de douze semaines.