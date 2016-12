Une équipe du secrétariat technique et de l’éducation s’engage à assurer du 22 décembre 2016 au 20 janvier 2017, la formation de 330 enseignants du préscolaire, primaire et secondaire à l’utilisation des curricula scolaires intégrant la réduction des risques de catastrophes, les changements climatiques et les conflits.

La première session de cette formation a débuté le 22 décembre 2016 à Lomé. Elle s’est couplée avec la remise officielle et symbolique des guides des curricula scolaires notamment celle de documents par le représentant de la Banque Mondiale, Dr Hounkpe Koffi au secrétaire général du ministère de l’environnement, M. SAMA Boundjouw.

Cette formation vise à mieux outiller des noyaux d’enseignants sur le terrain pour la bonne appropriation des thématiques par les apprenants.

La réduction des risques est introduite au préscolaire et au primaire à la science de la vie et de la terre, au secondaire dans la science de la vie et de la terre, en français, en anglais, en allemand, en histoire et en géographie. Ces notions sont introduites dans le domaine de l’alphabétisation notamment dans deux domaines, l’environnement et les sciences sociales et la culture de la démocratie et de la paix.

Ces documents guidés à l’usage des enseignants ont été élaborés grâce au Projet Gestion Intégrée des Catastrophes et des Terres (PGCIT) à travers l’appui technique du PNUD et celui financier de la Banque Mondiale.