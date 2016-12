Le gouvernement accélère sa politique de promotion à l’accès à l’énergie pour tous. Pour preuve le Ministre des Mines et de l’énergie Monsieur Marc ABLY-BIDAMON a réceptionné le 22 décembre 2016, dans le canton d Abobo , environ 35 km au nord de Lomé dans la préfecture de ZIO, les ouvrages des travaux d’électrification et d’extension du réseau électrique.

C’est un projet entièrement financé par le chef de l’Etat Togolais Faure GNASSINBGE pour soulager les populations du canton d’ Abobo des soucis d’électrification, d’après un projet de promotion d’accès à l’énergie pour tous .

Le gouvernement par ses efforts a augmenté le taux d’électrification de 18℅ en 2005 et à 30℅ en 2015 au plan national et de 2 a 6℅ en milieu rural .Le Ministre des Mines et de l’énergie a rassuré la population d’ Abobo que les travaux réceptionnés ce jour ne constituent qu’un début de solution a leur doléances.