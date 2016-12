L’ALTERNATIVE LEADERSHIP GROUP (ALG) et ses partenaires, organisent le jeudi 22 décembre 2016, à Lomé, une table ronde sur « la problématique de la corruption au Togo, état des lieux et approches de solution des différents acteurs » Cette rencontre inaugure une série d’actions de sensibilisations sur la corruption et toutes les formes de trafic d’influence et de flux financiers illicites en rapport avec la corruption et les et les moyens de lutte existants et envisageables.

L’objectif est d’offrir un cadre de réflexion et d’échanges aux acteurs du secteur judiciaire (les magistrats, avocats…), les organisations de la Société civile, les journalistes, les professionnels de l’administration publique, sur l’état de la corruption au Togo et sur leurs contributions aux efforts qui sont menés pour endiguer le phénomène.

M. nanaf ALFA-BOUKARI, le secrétaire général de l’ALG, a déclaré que la corruption est un sujet d’actualité et de tous les temps. Pour lui, « de tous les efforts que fournit le Togo, pour être éligible au millenium chalenge account, il faut agir sur ce levier et faire un plaidoyer en vue de renforcer la lutte contre la corruption dans notre pays ».

Ces assises auront permis d’apporter des idées nouvelles et surtout créer une synergie entre l’ensemble des acteurs des différents secteurs. Aussi les propositions qui sortiront de cette table ronde serviront d’indicateurs à partir desquels ALG et partenaires vont mener des actions sur le terrain auprès de l’Etat et des différents secteurs pour qu’à la prochaine évaluation que le Togo ne soit pas retrogradé.

WIYAO Essohanam, premier substitut général près la cour suprême de Lomé, représentant le ministre de la Justice a participé aux travaux.