Le Ministère de l’Action Sociale, de la promotion de la Femme et de l’Alphabétisation a initié une journée de plaidoyer à l’endroit des parlementaires togolais sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) et les droits de l’enfant. Cette rencontre a été ouverte le jeudi 22 décembre 2016 à Radisson Blu Hotel 2 Févriel à Lomé, par le 4ème vice Président de l’assemblée Nationale, Honorable Etienne BATITSE, représentant du Président de l’Assemblée nationale.

La rencontre a pour objectif de partager avec les parlementaires, les défis relatifs à la problématique de violences basées sur le genre et du code de l’enfant, afin de susciter l’accompagnement plus efficace des parlementaires à la prise d’initiatives nouvelles pour la protection des femmes et les enfants.

Les participants seront informés sur les problématiques de violences basées sur le genre et les droits de l’enfant, afin de mener des réflexions pour la définition de mécanismes porteurs d’enracinement d’un environnement socio-juridique protecteur des droits des couches vulnérables, et favorable à l’épanouissement de toute la population togolaise.

Selon la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, Mme Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, la journée de plaidoyer à l’endroit des parlementaires vise un cadre d’intérêt pour pousser l’adoption des lois spécifiques sur les thématiques liées à la promotion du genre, des droits de l’enfant, et la protection de droit de la famille.

Les participants vont débattre autours de deux communications, dont la communication sur les violences basées sur le genre ; et la communication sur les droits de l’enfant.