Environ 700 enfants orphelins venus de dix orphelinats de la ville de Lomé ont reçu chacun des cadeaux composés de non-vivres et vivres le 23 décembre 2016 à la Blue zone de Cacavéli à Lomé.

Les orphelinats entre autres les centres Kékéli, OMC, MAREM, village d’enfants SOS, Fondation Makafui, l’ONG Ange, ont reçu chacun, un poste téléviseur avec leurs accessoires, une bouteille de gaz butane, des lampes solaires, des vivres comme les sacs de riz.

La journée pour ces enfants a débuté avec la remise de cadeaux puis d’un déjeuner. L’après-midi a été consacré aux jeux et un Gospel qui a clôturé ce rendez-vous des orphelins sur le site.

Cette manifestation festive en honneur des enfants orphelins est organisée par l’ONG MEDIC-Togo sur le thème « Noël enchanté des enfants orphelins et vulnérables ». L’objectif est de donner de la joie au cœur de ces enfants.

La ministre en charge de l’action sociale, Tchabinandi KOLANI YENTCHARE, son homologue du commerce, Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI, le secrétaire général, Patrick Daté Têvi-Benissan à la présidence de la République, La vice-présidente de l’ONG MEDIC, Krystel DICOH ANIFRANI, et des personnalités des organisations partenaires de l’évènement ont remis les cadeaux aux enfants.

L’ONG MEDIC est installée au Togo depuis plus de 6 ans et intervient dans l’aide aux veuves et orphelins et l’assistance aux personnes vulnérables.