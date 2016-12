L’organisation islamique Jama’at Ahmadiyyat du Togo a tenu du 23 au 25 décembre 2016 au Centre Togolais d’Exposition et Foire (CETEF), Togo 2000 à Lomé, sa 9ème conférence annuelle sur le thème : « Khilafat » (le leadership).

Il s’est agit pour les membres de la communauté Jama’at Ahmadiyyat du Togo de faire le bilan des activités et surtout sensibiliser les différents communautés sur le bien fondé de vivre en harmonie avec leurs croyances pour une paix durable au Togo et dans le monde entier.

Pour le Président National de Jama’at Ahmadiyyat du Togo, la rencontre a pour objectif de permettre aux fidèles musulmans de la dite communauté d’atteindre la Tqawa (la crainte d’Allah) et de créer l’amour d’Allah dans leur cœur. Il a invité les fidèles à s’efforcer d’écouter tous les programmes et discours qui invitent les gens vers Allah.

Il s’agit aussi de se protéger de la décadence qui prévaut dans le monde, en observant la prière avec plus de rectitude et porter une attention particulière à l’adoration d’Allah et de le prendre comme le seul recours dans toute situation.

Ont pris par part à cette convention les membres de la communauté venus de tout le pays pour rappeler les valeurs spirituelles et renforcer leur fois.