Le ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes est en atelier de revue annuel 2016 et d’élaboration des plans de travail et de budget annuel (PTBA) 2017. La rencontre a lieu à Lomé le 27 décembre

Il s’agit pour les participants d’apprécier les résultats obtenus de mise en œuvre des politiques et stratégie du ministère en 2016 et l’élaboration des PTBA de l’année 2017, tel est l’objectif de cette rencontre.

Au cours de l’année 2016, le ministère a mis en œuvre avec succès un nombre important d’actions qui ont permis d’atteindre des résultats décisifs en vue de l’amélioration du cadre et des conditions de vie des communautés à la base, l’inclusion financière des population à faible revenu, la promotion de la jeunesse, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et la promotion de l’artisanat.

Pour le compte de cette même année, le taux moyen d’exécution de la lettre de mission dudit ministère est d’environ 90,33%, tandis que le taux de réalisation physique moyen du PTBA est de 74,04%. Sur le plan financier, le taux moyen d’encaissement est de 91%.

Cette rencontre a permis au ministre du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Victoire Tomegah DOGBE de remercier le chef de l’Etat pour sa vision du développement inclusif. Elle a par ailleurs félicité les acteurs tout en invitant à poursuivre la mise en place des micro projets d’infrastructure socio collective et économique qui seront renforcés par la convention avec le PUDC et a intensifié les moyens d’action en faveur de l’épanouissement, de l’entrepreneuriat, de l’employabilité et de l’emploi des jeunes.

Cet atelier a connu la participation des cadres du ministère du développement à la base, de la présidence, des ministères partenaire et des chefs traditionnels.