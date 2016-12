Les parlementaires togolais sont en atelier le 28 décembre 2016 à leur siège à Lomé, sur le suivi des accords de partenariat économique et les politiques d’intégration sous-régionale le mercredi

C’est une initiative du Groupe d’Action et de Réflexion sur l’Environnement (GARED) dont l’objectif est d’informer ces élus du peuple sur le processus d’intégration régionale pour de recueillir les analyses et les propositions sur la mise en œuvre de ces accords.

Mme IBRAHIMA Mémounatou, deuxième vice présidente de l’assemblée nationale, à l’occasion, a affirmé qu’associer les parlementaires au dialogue relatif à la mise en œuvre des accords de partenariats économique serait bénéfique pour tous.

AMEGADZE Kokou, représentant de la présidente du GARED, a de son coté déclaré que les assemblées nationales sont appelées à ratifier les engagements et les accords conclus par le gouvernement. C’est la raison d’être de cet atelier de renforcement des capacités des parlementaires togolais pour les informer sur le processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest et créer un cadre d’échange entre la société civile, le secteur privé, le gouvernement et les parlementaires.