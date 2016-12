Un atelier de validation nationale du 5ème rapport de suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), a réuni les différents acteurs de la planification et du développement au Togo le jeudi 29 décembre 2016 à Lomé. La rencontre est organisée par le Ministère de la Planification du Développement.

Les résultats de ce dernier rapport de suivi des OMD serviront non seulement à faire le point de la réalisation des OMD mais aussi à mieux jeter les bases pour leur réalisation.

Le rapport dont le processus a débuté octobre 2015, touche vingt cinq indicateurs contenus dans les OMD. Selon ce rapport, la couverture par les forêts a presque doublé, soit de 12,6% en 1990 à 24,24% en 2015; le nombre d’abonnés à internet passe de 2,8% en 2011 à 12,9% en 2015 ; le taux net de scolarisation de 67% en 1991 à 94,3% en 2015…la proportion d’enfants vaccinée contre la rougeole de 66,6% en 1990 à 85% en 2015; la proportion de siège des femmes à l’Assemblée Nationale de 4% en 1993 à 15% en 2015…

Selon Mme Akpabi Adoukoe Adjoavi, Directrice Générale Adjointe de la planification et développement, la rencontre se veut un cadre pour recueillir les forces et les faiblesses du rapport en vue de l’améliorer pour le développement du Togo.

Les leçons tirées de la mise en œuvre des OMD seront capitalisées pour les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan National de Développement (PND) en cours d’élaboration. Aussi les niveaux de réalisation des différents indicateurs contenus dans ce rapport serviront autant que possible à la définition des valeurs de référence des indicateurs des ODD et du PND.

Le rapport propose également l’amélioration des ressources internes et externes et le renforcement des capacités des acteurs de développement au Togo.

Ce document a été élaboré par le Ministère de la Planification du Développement avec l’appui du Centre Autonome d’Etudes et de Renforcement des Capacités pour le Développement au Togo (CADERDT) et des points focaux OMD dans les différents secteurs concernés.

Les travaux de cette rencontre ont étés ouverts par M. EDJEOU Essohanam, Directeur de Cabinet, représentant du Ministère de la Planification du Développement.