Les députées de l’Assemblée Nationale se sont retrouvé le vendredi 30 décembre 2016 à leur siège à Lomé pour la 10ème séance plénière de la deuxième session ordinaire de l’année 2016 en présence du président de l’assemblée nationale Dama DRAMANI.

Le compte rendu de la 9ème séance plénière de la deuxième session ordinaire et l’examen du projet de la loi autorisant la ratification de la charte africaine sur la sécurité et la sureté maritime et le développement en Afrique ont été au centre de cette rencontre.

A la fin des travaux cette charte a été adoptée à l’unanimité par l’ensemble des députés présents. Le groupe parlementaire UNIR à travers son représentant Christophe TCHAO s’est félicité de cette initiative qui permet de luter contre la piraterie maritime.

Le groupe parlementaire ANC par la voix de son porte parole l’honorable Isabelle AMEGANVI a donné les raisons de la non participation de son groupe au sommet du 20 octobre 2016.