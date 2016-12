La Coopérative d’Epargne et de crédit des Enseignants du Togo (COOPEC-ET) a vu le jour le 27 décembre 2016 à l’issue d’une assemblée générale élective à Lomé.

L’objectif de cette coopérative est de contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie et de travail de l’ensemble des enseignants.

Les participants à cette rencontre ont pris connaissance des statuts, du règlement intérieur, et de la stratégie de mobilisation des ressources. Ils ont en outre élu les différents organes de la coopérative, notamment le conseil d’administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance.

Dans le courant des travaux, M. Kpémissi Eyana a été élu président de conseil d’administration de la (COOPEC-ET) pour un mandat de trois ans.

La cérémonie a été ouverte par Pr Komi Paalamwé Tchakpélé, Ministre des Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle. Le ministre Paalamwé s’est félicité de la mise en place de cette institution et exhorté les administrateurs à privilégier la solidarité, la fidélité et l’autopromotion des membres.