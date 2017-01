Le ministre de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique, GUY MADJE LORENZO et son collègue du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Victoire TOMEGAH DOGBE ont procédé le jeudi 5 janvier 2017 à Lomé, à la signature d’une convention relative à la promotion médiatique des jeunes entrepreneurs, bénéficiaires de l’accompagnement du FAIEJ et du PRADEB

Cette convention de partenariat a pour objet la promotion des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de l’accompagnement technique et financier du FAIEJ et du PRADEB à travers la diffusion de leurs activités sur les médias d’État à savoir la TVT, Radio Lomé, Radio Kara, le quotidien Togo-presse.

Les actions de cette convention de partenariat portent sur la diffusion d’une émission intitulée «LABEL TOGO», une diffusion de publi-reportage et spots publicitaires sur les jeunes entrepreneurs, le passage des jeunes entrepreneurs dans les émissions interactives à savoir les tables rondes, les panels entre autres.

Les deux ministères se conviennent de faire diligence pour assurer la promotion des jeunes entrepreneurs.

Le ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique pour sa part va offrir des tranches d’antennes sur les médias d’Etat pour la promotion des jeunes entrepreneurs. Il revient ainsi au ministère du développement à la base, de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes à travers le FAIEJ et le PRADEB de concevoir les émissions à diffuser et de la disponibilité et du coaching des jeunes promoteurs.

Ce partenariat est signé pour une durée de vie de trois (03) ans à compter de son entrée en vigueur.