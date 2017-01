Le préfet du Golfe le Colonel AWATE Hodabalo, a entamé le 5 janvier 2017 la tournée d’information et de prise de contact avec les populations de la préfecture du Golfe après sa nomination le 30 novembre 2016 passé.

A cette première journée de sa visite, le nouveau préfet Awaté Hodablo, accompagné de ses collaborateurs immédiats, est arrivé dans le canton de Baguida où il a été accueilli par une foule en liesse des populations venues de tous les villages dudit canton.

Le porte parole des populations de la localité, M. Akoèté Kougblénou a d’entrée souhaité la bienvenue au préfet et lui a souhaité les vœux de santé pour la nouvelle année 2017. Il a en outre soumis au nouveau préfet des doléances relatives aux infrastructures socio-économiques et culturelles, en particulier les routes, le centre hospitalier et de nouvelles écoles à construire.

M. AWATE Hodabalo, en réponse, s’est présenté à la population de Baguida, leur a présenté ses vœux réciproques de santé et de prospérité et a déclaré qu’il est prêt à travailler pour le développement du canton de Baguida en particulier et de la préfecture en général. Le développement passe par la paix et le respect des lois fondamentales de la Nation, a-t-il fait remarquer.

Cette visite de prise de contact s’est achevée par la visite du nouveau bâtiment en construction du lycée et du marché de Baguida.