Togolaises, Togolais,

Mes chers compatriotes,

Le passage à la nouvelle année m’offre l’agréable occasion consacrée par les usages, de vous adresser mes vœux.

A l’heure où l’évocation des perspectives coïncide avec l’ébauche du bilan des mois écoulés, je voudrais rendre grâce à l’Eternel, Dieu des peuples et des nations pour la paix accordée à la Terre de nos aïeux, en cette période où le monde est pris dans une turbulence jamais égalée.

C’est donc en mesurant à leur juste valeur la paix et la concorde que nous avons su préserver malgré les vicissitudes, que je vous formule mes vœux ardents de santé, de paix profonde et de prospérité pour vous-mêmes et pour tous ceux qui vous sont chers.

J’adresse les mêmesvœux à tous nos concitoyens à travers le monde, et à toutes les communautés et personnes qui ont choisi de s’établir et de vivre avec nous, dans la quiétude et l’harmonie.

En cet instant précis, j’ai une pensée pour les familles et les proches de nos vaillants soldats, tombés au cours de l’année 2016 sur le front du maintien de la paix et de la stabilité, si précieuses pour notre sous-région et pour le monde. Je leur renouvelle mon soutien et la compassion de la nation tout entière.

En 2016, notre pays est resté fidèle à son devoir de solidarité et à son attachement à la paix et au renforcement de l’intégration sous-régionale.

Son engagement est aussi demeuré constant dans sa volonté de contribuer, selon ses moyens aux grandes causes et idéaux communs et aux enjeux et défis collectifs.

Face à cette situation, nos forces de défense et de sécurité ont intensifié la mobilisation et l’engagement sur les plans intérieur et extérieur. Partout, sur le territoire national et en mission hors de nos frontières, elles ont agi avec détermination et dévouement pour assurer la protection des populations.

C’est pourquoi je voudrais leur rendre hommage pour leur sens du devoir et leur renouveler la reconnaissance de la nation.

Mes chers compatriotes,

L’année 2016 a marqué le retour de notre pays sur la scène diplomatique, avec la tenue du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sureté maritimes et le développement en Afrique, que notre pays a eu le privilège d’accueillir.

Le succès de ce grand événement a démontré la capacité du Togo à jouer un rôle de premier plan dans la recherche de réponses innovantes aux problématiques sécuritaires, climatiques et économiques, au niveau continental et dans le monde.

Cette réussite est à l’actif de toute la population togolaise et de toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour y contribuer.

Je vous renouvelle ma reconnaissance pour cet élan commun qui a abouti à la récente ratification de la Charte de Lomé par la représentation nationale.

Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes,

En 2017, c’est encore ensemble et unis que je souhaite nous engager à soutenir, consolider et amplifier la dynamique des réformes structurelles et des progrès socio-économiques.

L’écho de vos préoccupations exprimées me confirme que la gouvernance doit être encore plus sociale pour être mieux perçue et appréciée par chacun de vous.

Vos attentes légitimes, bien comprises, tiennent à une incidence accrue des avancées économiques de notre pays dans le vécu quotidien de chaque citoyen.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement, sous mon impulsion, poursuivra résolument la mise en œuvre des différentes initiatives sociales.

Dans cette optique, le Programme d’Urgence de Développement Communautaire que j’ai personnellement lancé le 30 juin 2016 à Mandouri constituera, pour les personnes et les couches les plus vulnérables, le cadre privilégié des actions visant à l’inclusion financière, économique et sociale, ainsi qu’à l’amélioration des infrastructures et des équipements socio-économiques essentiels dans les milieux ruraux et semi-urbains.

La création et le partage de la richesse nationale demeureront le fondement de l’action gouvernementale, dans un esprit d’équité.

En ce qui concerne le secteur de la santé, le renforcement du système demeure une grande priorité pour notre pays.

L’accent sera mis sur l’amélioration sensible de l’accès et de la qualité des soins.

L’approche contractuelle en matière de gestion des structures sanitaires publiques contribuera à améliorer la gouvernance au sein des premiers sites expérimentaux de Lomé, Atakpamé et Blitta.

La réhabilitation et la construction de structures modernes dans les différentes régions permettront de rapprocher l’offre de soins des populations bénéficiaires.

Pour le secteur clé de l’éducation, d’importants défis subsistent pour offrir à nos jeunes apprenants, relève de demain, un système plus performant. A cet égard, la résorption du déficit des effectifs enseignants constituera une priorité dans les efforts à entreprendre.

C’est au sein d’une véritable coalition pour l’avenir que je souhaite voir aborder les réflexions et les discussions par l’ensemble des acteurs et partenaires sociaux dans un esprit de dialogue et de permanente concertation.

Au plan institutionnel et politique, le processus de décentralisation connait des avancées notables avec l’adoption d’une feuille de route consensuelle à l’issue des dernières assises qui ont réuni l’ensemble des acteurs politiques et de la société civile ainsi que les couches socioprofessionnelles.

Les conclusions de ces assises confirment la nécessité de renforcer dans notre pays la gouvernance de proximité et de promouvoir la vitalité démocratique à la base, en agissant de manière concertée et participative.

J’ai instruit le gouvernement d’engager immédiatement les actions retenues par consensus à l’issue de l’atelier, en y associant étroitement et constamment l’ensemble des acteurs.

Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes,

L’année 2017 sera celle d’une action publique davantage volontariste et décisive en matière économique, sociale et politique.

Mon engagement, que partage l’ensemble du gouvernement, est de conduire à leur aboutissement, les grands chantiers qui nous tiennent à cœur.

J’invite l’ensemble de la classe politique, les partenaires sociaux et les forces vives de notre nation à se hisser à la hauteur de la mobilisation et des efforts collectifs nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Nous sommes en marche vers une société togolaise plus harmonieuse, juste et démocratique.

Nous en avons les moyens et les atouts.

Le dialogue et la concertation sont nos meilleurs alliés.

Je suis confiant qu’ensemble nous y parviendrons.

Pour finir, je voudrais exprimer, au nom de tous les nos compatriotes, nos encouragements et nos vœux de succès aux Éperviers footballeurs à qui je souhaite force et détermination pour aller aussi loin que possible dans la Coupe d’Afrique des Nations au Gabon, en portant avec honneur et dignité les couleurs nationales.

A toutes et à tous, je réitère mes vœux de bonne et heureuse année 2017.

Que Dieu bénisse le Togo !