Un atelier de partage du rapport-bilan de la mise en place et de l’expérimentation du système information pour le management de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle au Togo a été ouvert le vendredi 6 janvier 2017 à Lomé.

Il est initié par le Ministère des Enseignements Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation avec l’appui technique et financier de l’UNESCO.

Le système en expérimentation vise à doter le sous-secteur d’informations statistiques fiables et actualisées. Aussi sera-t-il à terme intégré au système national d’information et de gestion de l’éducation.

La rencontre a également permis aux participants de partager les principaux points du rapport afin de définir des pistes pour la pérennisation dudit système.