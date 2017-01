La tournée de prise de contact du préfet du golfe, le colonel AWATE Hodabalo avec les populations de sa préfecture démarrer le 20 novembre 2016 à pris fin le vendredi 05 janvier 2017 par la visite des cantons de Bé et de Agoè Légbassito.

Le préfet a échangé avec les populations de son ressort territorial afin de mieux connaitre ses administrés et exploré avec eux les voies et moyens pour un développement harmonieux de la préfecture dans un esprit de réconciliation de paix et de confiance.

Cette rencontre a permis aux populations des deux cantons de soumettre leurs doléances au représentant du pouvoir centrale qui les à rassurer de la prise en compte de leurs préoccupations tout en les invitants a cultiver les vertus de la citoyenneté et le respect du bien public.

Le préfet était accompagné dans sa tournée dans les vingt cantons de la préfecture du golfe d’une délégation dont le président de la délégation spéciale de la préfecture du golfe ABOKA Kossi.