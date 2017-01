Le préfet du golfe le colonel AWATE Hodabalo et le président de la délégation spéciale de la préfecture du golfe Kossi ABOKA ont effectué l’opération « TOGO PROPRE » instauré tous les 1er samedi du mois par le gouvernement togolais à Vakposito et à Amandahomé le samedi 6 janvier 2017.

Armés de houes, coupes coupe, balaies, râteaux machettes et autres; le préfet, sa suite et les populations des deux localités ont rendus propre les alentours et le terrain et le marché de vakposito, puis le terrain d’Amadanhomé.

A la fin de l’opération qui est la toute première pour lui en tant que préfet, le colonel AWATE Hodabalo a exprimé sa satisfaction tout en invitant les populations à être plus mobilisé lors de la prochaine rencontre.