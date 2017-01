Le chef du gouvernement Komi Selom KLASSOU a procédé à la remise officielle du drapeau national aux Eperviers avant leur départ pour la CAN GABON 2017.

Le Premier Ministre a exprimé ses encouragements et ses vœux de succès aux joueurs à qui il a souhaité force et détermination pour aller aussi loin que possible dans leur parcours à cette CAN.

Il leur a également demandé de défendre avec honneur et dignité les couleurs nationales.