La Fédération Togolaise de Football (FTF), à formalisé le jeudi 12 janvier 2017, son partenariat avec la Brasserie du Bénin (BB-Lomé) au travers de la signature d’un accord cadre de partenariat dans un grand hôtel de Lomé. Cet accord de partenariat vise à contribuer au développement du sport au Togo.

A travers sa marque patrimoniale centenaire Pils, la brasserie BB-Lomé entend donner un coup de main sensible au développement du sport togolais en général et particulièrement au football.

M.Thierry Féraud Directeur général de la BB-Lomé, à l’occasion a déclaré que ce partenariat cadre englobe la fourniture de matériel sportif sur une période de douze mois (2017), pour la CAN et pour le football togolais. Pour lui ce partenariat est motivé par la dynamique du nouveau bureau exécutif de la FTF. « La BB-Lomé espère par cet accord cadre de partenariat participer au développement du sport togolais et ainsi à l’épanouissement des jeunes au sein du sport au Togo », a-t-il dit.

Le colonel Guy AKPOVI, président de la FTF, s’est félicité de l’aboutissement de cette signature, première du genre et très importante pour l’avenir du football togolais.

Par cette signature, beaucoup de moyens seront mis à disposition de la fédération pour accompagner le football, sur le plan matériel, celui de formation surtout dans le football féminin. Ce partenariat est un acquis qui permettra d’exécuter toutes les activités prévues au titre du calendrier 2017.

Le partenariat Brasserie BB Lomé-FTF est un bel exemple qui montre la voie aux nombreux potentiels partenaires qui hésitent encore à apporter leur contribution au développement du sport togolais.

Cette signature s’est effectuée en présence du directeur de cabinet du ministre de la culture et des sports, M. Franck Missité, des membres du bureau exécutif de la FTF et du personnel de la BB-Lomé.