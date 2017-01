L’ambassadeur d’Egypte au Togo son excellence MOHAMED KARIM Cherif a fait un don en numéraire à l’équipe « Les Eperviers du Togo », qualifiée pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2017. C’était à l’issue d’une rencontre le vendredi 13 décembre 2017 au Ministère de la Communication, de la Culture des Sports et de la Formation Civique.

Ce don réceptionné par le Ministre en charge des Sports Guy madjé LORENZO, vient renforcer l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existe entre le Togo et la République Arabe d’EGYPTE et encourager l’équipe nationale de football à aller loin dans cette compétition.

Le ministre Guy madjé LORENZO a remercié l’Ambassadeur d’Égypte son excellence MOHAMED KARIM Cherif pour ce geste tout en invitant d’autres initiatives de ce genre à leurs emboîter le pas.