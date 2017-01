Une prière musulmane a été dite le vendredi 13 janvier 2017 à la grande mosquée de Lomé pour implorer la grâce d’Allah en vue du succès des éperviers du Togo à la Coupe Africaine des Nations (CAN) TOTAL GABON 2017.

C’est en présence du ministre YARK Damehame de la sécurité et de la protection civile et son collègue le colonel Ouro-Koura AGADAZI de l’agriculture, de l’élevage et de l’hydraulique, représentant le gouvernement et le comité d’organisation.

Pour Inoussa Bourahima, président de l’Union Musulmane du Togo (UMT), la communauté musulmane a imploré Allah afin qu’il couvre l’équipe togolaise de sa bonté et de sa générosité. Elle lui a demandé de hisser les éperviers à la tête du continent et de les ramener sains et sauf au pays. Les invocations adressées à Dieu le tout puissant qui seul peut faire et défaire tout, vont accompagner les ambassadeurs togolais.

La prière à la grande mosquée a été dite par les imams Baki, Sany Karim et Agoro Zakari qui ont également loué Allah pour ses bienfaits en faveur du Togo.