Plus de onze lauréats du concours « meilleurs entrepreneurs 2017 » organiser par le ministère en charge de la jeunesse et de l’emploie des jeunes à travers le FAIEJ et le PRADEB ont été primés le vendredi 13 janvier 2017 à Lomé.

Les lauréats sont repartis avec des prix allant de 500 mille à un million de francs CFA. Les deux premiers ont bénéficié en plus des un millions d’une moto neuve. Ils se sont distingués par le remboursement de leurs crédits, l’évolution de leurs activités sans oublier la création d’au moins trois emplois. OUGOUILE N’tètché de la région de la kara, spécialisé dans la production animale, végétale et dans la transformation a remporté le premier prix.

Pour Mme victoire TOMEGAH-DOGBE ministre du développement à la Base de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, outre les onze lauréats, une dizaine d’autres jeunes entrepreneurs sont repartis également avec des ordinateurs pour avoir remboursé leurs crédits, certains parmi eux même avant l’échéance prévue.

Cette cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours s’est déroulée au cour d’un diner, en présence des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et des jeunes entrepreneurs.