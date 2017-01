Les jeunes leaders politiques du Togo ont été initiés au renforcement de leurs capacités à Lomé. C’est à l’issue d’une journée d’échanges le mardi 17 janvier organisée par le Programme Régional de Renforcement de Capacités des Jeunes Leaders Politiques Africains. Cette rencontre vise à accroître la participation des jeunes en politique en matière d’acteurs de consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance dans leurs sociétés.

Le coordonateur du Programme M. Saidou Abdul Karim estime que si ces jeunes leaders ont des compétences et des capacités et qu’ils ne sont pas suffisamment accompagnés, il leurs serait difficile de faire valoir leur connaissance et d’apporter leur pierre à l’édification de la démocratie.

Cette rencontre a permis de créer une plateforme d’échanges et de dialogue interpartis pour échanger et de partager leurs expériences.

Pour la période de 2016-2018, le programme est mis en œuvre dans 3 pays ouest africains : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, et le Togo. Et pour la présente promotion qui arrive ainsi à termes, ils sont une quinzaine de jeunes leaders politiques togolais qui sont concernés.