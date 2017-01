La cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au Chef de l’Etat togolais, Faure Essozimna Gnassingné, a débuté le mardi 17 janvier 2017 à la nouvelle présidence à Lomé II.

Cette cérémonie organisée par la Présidence de la République, a démarré avec le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales internationales.

Le discours de circonstance a été prononcé par le vice – doyen, ambassadeur du Gabon, son Excellence Minco Mi Nseme Sylver Aboubakar, au nom de ses homologues accrédités au Togo. Il a rendu un vibrant hommage au peuple togolais pour son hospitalité, et à la politique d’ouverture du Togo aux autres pays.

Dans sa réponse aux corps diplomatique et consulaire, le chef de l’Etat a exprimé sa reconnaissance aux pays frères pour la réussite du sommet sur la sécurité et la sureté maritime tenue en octobre 2016 à Lomé. Il a émis le vœu que l’étape de la ratification soit la priorité des pays signataires de la charte de Lomé.

Il a invité les citoyens à faire de la paix et de la sécurité les conditions sine qua non pour le développement, ceci dans les perspectives 2030 des USA et 2063 de l’Union Africaine.

Les vœux des corps diplomatique et consulaire seront suivis dans la même journée par ceux de la délégation des ordres professionnels, celle du secteur privé, celle de la Confédération des centrales syndicales puis par les représentants des Organisations de la société civile.

La cérémonie se poursuivra et prendra fin le vendredi 20 janvier 2017, avec les souhaits des représentants des institutions de la république, dont la HAAC, la Cour constitutionnelle, celle des comptes, la Cour suprême, le HCRRUN et la CNDH.

Les délégations des confessions religieuses, les délégations de la Chefferie traditionnelle, celles des partis politiques et celles de l’Administration générale y compris les parapublics seront aussi à l’honneur.

Peu avant la présentation des vœux, le Chef de l’Etat a reçu les lettres de créances de cinq (05) nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République du Togo. Il s’agit de Stanislas Kamanzi (Rwanda), d’Andrew Barnes (Australie) de Mohamed Maiga (Mali) de Jens-Petter Kjemprud (Norvège) et de Nosratollah Maleki (Iran).