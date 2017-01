Le ministère de l’environnement et des ressources forestières a organisé le mercredi 18 janvier 2017 à Lomé un atelier de validation des outils opérationnels du Fonds National pour l’Environnement (FNE).

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du Projet de Renforcement de Capacité Nationale de Décentralisation de Gestion de l’Environnement (PRCNDGE).

L’objectif est de s’assurer que le manuel de procédure administrative et financières du fonds et le document de mobilisation des ressources financières d’alimentions du fonds produit par le consultant sont conformes aux termes de référence de sa mission.

Les documents validés permettront à terme de définir un mécanisme cohérent et efficace de mobilisation des ressources pour le financement des activités au programme des Objectifs de Développement Durables (ODD) au Togo.

Pour le ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières, André JOHNSON, la pertinence d’un fonds pour financer l’environnement est réelle et la dynamique actuelle des changements climatiques et du concept de développement, durable.

Ces objectfs ont amené les ministères en charge de l’environnement, de développement et des finances en collaboration avec les services techniques de la primature, à s ‘engager dans la voie de l’élargissement des attributions du FNE au financement du climat et du développement durable.

Le Fonds national pour l’environnement (FNE) bénéficie de l’appui du PNUD.