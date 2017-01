La préfecture du Golfe a signé le mardi 17 janvier 2017 à Lomé un accord de partenariat avec International Youth Fellowship (IYF), une ONG Sud-Coréenne.

La signature est couplée d’une formation sur le Mind Education, une convention qui vise à donner à la population togolaise des formations sur le changement de mentalité, la maitrise de soi et l’esprit de vivre ensemble.

Selon Kossi ABOKA, Président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe, cette convention et la formation ont permis aux participants d’avoir des notions de civisme, de patriotisme et de la culture de l’union. C’est une union qui va permettre aux populations de participer au développement inclusif de la ville de Lomé et de ses environs.

C’était en présence du préfet du Golfe, Col. AWADE Hodabalo, des chefs cantons, du représentant IYF Togo, Lee Joon Hyun, et une délégation sud-coréenne.