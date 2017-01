Un accord de financement entre le Togo et le Fonds Monétaire International (FMI) a été conclu au cours d’une réunion organisée par les deux parties, le mercredi 18 janvier 2017 à Lomé.

Cet accord sous réserve de l’approbation de la Direction et le Conseil d’administration du FMI est consigné au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC). Le montant de l’enveloppe s’élève à 238 millions de dollars (130 milliards de F CFA), soit 120% du quota du Togo au FMI.

Ce montant est accordé à zéro pour cent de taux, remboursable sur une durée de 10 ans avec un différé de 5 ans.

Il s’agit par cet accord, d’améliorer les conditions de vie des populations et de maintenir un environnement macroéconomique stable compatible avec la viabilité de la dette publique

Selon Mme Cemile Sancak, la responsable de division adjoint du Département Afrique du FMI en charge du Togo, cette valeur sera décaissée en sept (07) tranches dont la première est probablement attendue en mai 2017.

Le ministre, Yaya Sani, de l’Economie et des Finances a exprimé la reconnaissance du gouvernement à la FMI. Selon lui ces prêts sont destinés au financement des dépenses sociales et d’investissement comme le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) et le Programme d’appui aux populations vulnérables (PAPV).etc…

Le Fonds monétaire international, par ce programme veut permettre de susciter un soutien important des partenaires au développement en général, et plus particulièrement pour le Togo.