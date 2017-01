Le Réseau des Associations et ONG pour l’Education aux Droits de l’Homme (RAOTEDH) a animé une conférence de presse le vendredi 18 janvier 2017 au siège de Amnesty Togo sur le plaidoyer d’intégration de l’éducation aux Droits de l’Homme dans les programmes scolaires.

Pour ce réseau, l’Education Civique et Morale (ECM) enseignée est une partie de l’éducation aux Droits de l’Homme ; tandis que l’éduction aux Droits de l’Homme est un processus de toute la vie qui renforce les connaissances et les compétences en même temps qu’elle favorise des attitudes et comportements en vue de promouvoir et soutenir les droits de l’homme.

Le réseau recommande aux autorités entre autres d’élaborer une politique nationale de l’éducation aux Droits de l’Homme et de mettre à disposition les ressources nécessaires.

Aussi préconise –t-il de veiller à ce que l’éducation aux Droits en matière de sexualité et de procréation soit incluse dans les programmes scolaires et de poursuivre la vulgarisation des droits de l’homme auprès de tout citoyen afin d’améliorer la connaissance par tous de leurs droits et accès à la justice.