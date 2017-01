Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-Togo), a signé le jeudi 19 janvier 2017, à Lomé, des contrats pour la construction des infrastructures scolaires et de santé, avec les entreprises attributaires des marchés de construction de ces édifices.

Ces contrats rentrent dans le cadre du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC-Togo), initié par le gouvernement togolais et dont l’exécution a été confiée au PNUD.

Ils s’agit pour les différentes entreprises retenues par le PNUD, de construire et de réhabiliter des infrastructures scolaires et de santé dans les cinq régions économiques du Togo.

Par cette signature le PNUD met à la disposition de ces entreprises à travers le PUDC et l’Etat togolais une enveloppe de plus de 3,6 milliards de francs CFA pour la construction d’infrastructures scolaires dont : 229 salles de classes, 111 blocs latrines, 33 blocs administratifs et 22 laboratoires repartis du primaire au secondaire; et d’infrastructures de santé dont : 04 centres médicaux sociaux, 08 unités de soins périphériques, 20 incinérateurs, réhabilitation de 03 hôpitaux préfectoraux et 02 unités de soins périphériques…

La signature de ces contrats a eu lieu entre, Mme Khardiata LO N’DIAYE, représentante résidante du PNUD au Togo et les représentants (symbolique) des différentes entreprises retenues. Elle a noté avec satisfaction les différents efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre la pauvreté en engageant des actions dans les secteurs dont l’éducation et la santé et surtout en milieux urbains. Elle a invité les entreprises à faire preuve de rapidité et de l’efficacité dans l’exécution des travaux, afin de conférer aux édifices une certaine durabilité.

Les entreprises à travers leur représentant, ont promis livrer les travaux dans les meilleurs délais avec de bonnes performances.

La cérémonie de signature des contrats a été présidée par le ministre togolais Kossi ASSIMAIDOU, chargé de la Planification du développement. Il avait à ses coté ses collègues, Prof. Moustafa MIJIYAWA, de la Santé et de la Protection Sociale, et Komi Paalamwé TCHAKPELE, des Enseignements primaire, secondaire et de la Formation professionnelle.

Notons que le Programme d’Urgence de Développement Communautaire a été lancé en janvier 2016 par le Chef de l’Etat Faure Essozimna Gnassingbé. Ce programme cible principalement les populations pauvres vivant dans les zones peu ou mal desservies par les interventions de l’Etat togolais et a pour objectif d’accélérer significativement leur accès aux infrastructures, équipements et services sociaux et économiques de base.