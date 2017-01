Un atelier de validation du plan de formation pour le personnel du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) se déroule les 24 et 25 janvier 2017, à la salle de conférence du ministère de l’environnement à Lomé. La rencontre a été ouverte par M. Kossi Kasségnin DONKO, directeur de cabinet du Ministère de la Fonction Publique, représentant son Ministre de tutelle.

Durant deux jours, soixante-quinze (75) agents dudit ministère, auront à examiner le document pour proposer des amendements d’amélioration du plan de formation. Ce document une fois validé constituera un outil de gestion et de planification de la fonction publique.

Le plan d’action qui couvre 2016 – 2020 prendra en compte les réformes en cours au sein du ministère de la fonction publique. Il s’agit pour le ministère de rechercher la performance individuelle et celle de travail à travers des formations de court et long terme.

Le Directeur de Cabinet, Kossi DONKO, ouvrant les travaux, a indiqué que l’indicateur réel d’évaluation de la richesse d’un pays n’est plus uniquement sa disponibilité financière, mais également sa capacité à mobiliser des ressources humaines efficaces, susceptibles d’assurer les responsabilités et tâches qui leurs sont dévolues. L’efficacité de ces ressources humaines passe par la formation…et ce plan de formation est en adéquation avec la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE), a-t-il conclu.