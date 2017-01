Les membres du comité technique d’élaboration et de la mise en œuvre de la politique d’aménagement du territoire dénommé ‘’expert’’, participent du 23 au 25 janvier 2017 à Lomé, à un atelier de renforcement de capacités en aménagement du territoire et de restitution du diagnostic sur la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire (PONAT).

Cet atelier est organisé par le ministère de la planification du développement avec le concours du projet d’assistance technique de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).

Cette dernière se propose d’accompagner le ministère organisateur dans la réalisation des travaux dans le cadre du développement équilibré du territoire engagé par le Togo en vue de réduire les disparités régionales et améliorer les conditions de vie des populations.

Selon M. YENDOUBE DEMAKOU, directeur de l’orientation spéciale du territoire, membre de la planification du territoire, cet atelier de trois jours est structuré en deux sessions.

La première consiste à mettre à niveau les membres du comité technique sur les méthodes et outils de l’aménagement du territoire et la 2è faire le partage des conclusions de diagnostics sur le niveau d’élaboration et de mise en œuvre des outils de la PONAT d’autre part.