Un atelier de renforcement de capacités des acteurs de la santé se tient du 25 au 27 janvier 2017 à Lomé sous le thème « le diabète dans tous ses états ». Cet atelier est organisé par l’Association Naitre et Vivre en Afrique (NVA). Il s’inscrit dans le cadre de la formation continue axée sur les échanges d’expériences entre les médecins togolais de la diaspora réunis autour de NVA.

Les différents acteurs constitués de médecins, d’internes, d’assistants, de sages-femmes, d’infirmiers et d’étudiants au cours des travaux débattront des voies et moyens de contraction de diabète sous toutes ses formes et comment l’éviter.

Selon le Dr TOSSOU Michel, président de NVA, le diabète est la troisième pathologie de prévalence après l’hyper tension artérielle et l’hyper cholestérolémie d’après l’étude STEPS et est une pathologie qui entraine beaucoup de complications quand le diagnostic n’est pas fait à temps. Ainsi faudrait qu’il y ait une meilleure prise en charge des complications du diabète et meilleure prise en compte du dépistage sur le continent africain et le territoire togolais.

Le ministre de la santé, le Professeur Moustapha MIJIYAWA, a présidé les travaux d’ouverture de la rencontre.