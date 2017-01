L’Organisme National chargé de l’Action de l’Etat en Mer (O.N.A.E.M) organise les 26 et 27 Janvier 2017 à Lomé les travaux de la quatrième conférence maritime sous le thème « Point sur la collaboration entre les acteurs de l’Action en Mer et opportunités de développement de l’économie maritime au TOGO ».

Cette conférence se veut un cadre de concertation des acteurs publics et privés sur les problématiques maritimes. L’ONAEM permet de renforcer les actions des administrations publiques et coordonner les efforts intersectoriels dans le but de défendre les intérêts maritimes du Togo.

Cette structure a été crée suite à la réforme du secteur maritime au Togo pour mieux relever les défis de l’heure dans le secteur maritime.

Cette conférence se tient en prélude à la prochaine réunion du Haut Conseil sur la Mer. Les participants pour la plupart des acteurs publics et privés du secteur maritime devront échanger sur les préoccupations de ce secteur afin de faire des recommandations appropriées.

Le ministre André JOHNSON, de l’environnement et des ressources forestières, a fait remarquer que cette réforme a permis au Togo de solliciter et d’obtenir en octobre dernier la tenue du sommet extraordinaire sur la sécurité et la sureté maritime auprès de l’Union Africaine qui s’est soldée par l’adoption de « la charte de Lomé.».

Le Premier Ministre Mr. Komi Sélom Klassou, en ouvrant les travaux, a déclaré que cette rencontre est une occasion pour recenser et porter aux administrations concernées les textes d’applications du nouveau code de la marine marchande tout comme la loi relative à la règlementation de la pêche et de l’aquaculture.

L’ouverture des travaux s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités politiques, administratives et du monde scientifique de la mer.