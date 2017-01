Plan International Togo et la Coalition Nationale Togolaise pour l’Education Pour Tous (CNT/EPT), ont organisé une journée de réflexion et de partage sur les modèles appropriés de plaidoyer pour l’élimination du châtiment corporel au Togo. L’atelier a été ouvert par M. Toatre TCHILTEME, chargé de mission au Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de l’Alphabétisation, représentant son Ministre de tutelle.

La rencontre se situe dans le cadre du projet, «Plaidoyer pour l’élimination des châtiments corporels au Togo». Elle a pour objectif de proposer aux acteurs de l’éducation du Togo des modèles de stratégies et de messages clés pouvant permettre de passer de l’interdiction à l’élimination des châtiments corporels au Togo.

Les participants qui sont des acteurs de l’éducation prendront connaissance de la synthèse des résultats de l’étude nationale sur les châtiments corporels au Togo. Ils définiront à partir des modèles de stratégies et de messages clés pour l’élimination des châtiments corporels, une feuille de route en vue d’un plaidoyer auprès du gouvernement pour leur adoption au Togo.

Le rapport de l’étude montre que 2 garçons sur 5 et 3 filles sur 5, subissent en deux semaines des châtiments corporels, a indiqué le coordonnateur du projet «Education sensible au genre et sans violence » à Plan Togo, M. Olivier BADJALA.

Selon la Présidente du Conseil d’administration de la CNT/EPT, Mme Nakole AMAI-LOOKY, il s’agit d’échanger autour du modèle proposé dans le rapport et s’inspirer des stratégies expérimentées par les différents partenaires internationaux sur ce fléau, en vue de les réadapter aux réalités du Togo.

M. TCHILTEME, a au nom du Ministre, salué les efforts de la CNT/EPT et Plan International Togo, qui œuvrent aux coté du gouvernement togolais dans son élaboration du plan d’action pour l’élimination des châtiments corporels à l’égard des enfants au Togo en vue de leur garantir un avenir radieux. Il a invité les participants à plus d’abnégation afin qu’ils puissent s’approprier du rapport et proposer des solutions pérennes à cette question.