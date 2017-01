Les travaux de la quatrième conférence maritime sous le thème « Point sur la collaboration entre les acteurs de l’Action en Mer et opportunités de développement de l’économie maritime au TOGO », débutés le 26 janvier ont pris fin ce vendredi 27 janvier 2017 à Lomé.

Durant les deux jours les participants ont eu à débattre autour des questions liées à l’économie bleue togolaise et faire des recommandations pour l’amélioration du secteur maritime.

Aux sortir des travaux dix recommandations ont été faite, entre autres : faire participer les administrations privées et la société civile à l’élaboration des textes surtout ceux relatifs aux taxes et redevances portuaires et maritimes et aux procédures ; repenser le contenu de la formation professionnelle et universitaire en prenant en compte le domaine maritime,…etc.

Pour le Ministre conseillé sur la Mer, Stanislas Baba, cette conférence est un cadre de concertation de dialogue inter administratif entre les acteurs ayant des actions en mer. Il s’est dit satisfait de cette conférence car elle a permis de réfléchir par rapport à ce qu’il faut faire pour développer l’économie bleue au Togo.

En clôturant les travaux, le ministre togolais des transports, Ninsao Gnofam, a remercié les participants pour leur sérieux lors des débats. Il a annoncé la création d’un nouveau port de pêche artisanal moderne et le renforcement des capacités des pêcheurs et leurs formations. Il a rassuré l’assistance que les conclusions et recommandations seront prises en compte et permettrons d’améliorer la collaboration entre les acteurs de l’action de l’Etat en mer, en vue de profiter des opportunités qu’offre la façade maritime togolaise. Il a annoncé la venue d’une mission de la Banque Mondiale au Togo pour discuter de l’économie bleue précisément dans le domaine des transports et surtout ceux maritimes.