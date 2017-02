L’Union européenne à procédée à la signature d’un décaissement de l’appui budgétaire de 10 milliards 160 millions de F CFA avec le ministre SANI Yaya de l’économie et des finances,le lundi 30 janvier 2017 à Lomé.

C’est en présence des ministresKossi ASSIMAIDOU de la planification et du développement et Gilbert BAWARA de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative,

Le décaissement opéré à travers la signature des documents et la remise symbolique du chèque constitue une tranche du programme d’appui budgétaire 2016- 2018.

Ce geste vient concrétiser la volonté de l’Union Européenne dans la poursuite de son engagement en appui aux efforts pour le développement économique et social du Togo.

Selon Nicolas Martinez BERLANGA, chef de la délégation de l’Union Européenne, le financement a été possible grâce au respect par le Togo des conditions générales notamment la transparence des informations budgétaires, l’amélioration des réformes des finances publiques, la stabilité macroéconomique et le financement d’une politique de développement pertinents.