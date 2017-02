Le ministre des Mines et de l’Energie Marc ABLY-BIDAMON et son collègue de la Sécurité et de la Protection Civile, le Colonel Yark DAMENAME, ont effectué le mardi 31 Janvier 2017, une visite de terrain dans les cantons de Zanguéra et de Légbassito.

L’objectif est de constater l’état d’avancement des travaux dans le cadre du vaste projet de démantèlement des branchements électriques anarchiques (toiles d’araignée) sur l’ensemble du pays, confié à la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET).

Cette alimentation électrique informelle communément appelée « toiles d’araignée » a pris des dimensions inquiétantes ces dernières années dans plusieurs localités du pays. Ainsi le gouvernement a décidé de mettre fin à ce phénomène à travers un vaste projet de «démantèlement de toiles d’araignée».

D’un coût global de 1.539.176.481 FCFA, les travaux du projet prendront fin en mai 2017. Il est prévu le branchement de plus de 20.000 ménages dans les zones ciblées.

Pour Mme DORSO Edwige, responsable de communication du projet démantèlement, un Espace de Normalisation des Branchements Anarchiques, amenagé à Aflao Apédokoè, offre aux clients concernés par les branchements à «toiles d’araignées » des opportunités de branchements sociaux aux prix de 12000 FCFA (pour ceux qui disposent déjà d’un compteur) et 35000 FCFA (pour les nouveaux recensés).

Pour le ministre Ably Bidamon, le projet qui comporte deux phases consiste d’abord à étendre le réseau électrique dans ces localités, ensuite à mener une campagne de sensibilisation de branchement pour convaincre les clients desdites zones à démanteler les réseaux « toiles d’araignées» autour du nouveau réseau construit.