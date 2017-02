La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a organisé le jeudi 02 février 2017 à son siège a Lomé, une conférence de presse à l’endroit des journalistes togolais sur la situation administrative de certaines télévisions et radios et la carte de presse.

Cette rencontre a permis aux responsables de la HAAC de passer en revue et d’échanger avec les medias sur le désordre qui s’est instauré dans l’exécution des cahiers de charges des radios et télévisions, dans le respect de la périodicité des titres de la presse écrite, dans l’utilisation de la carte de presse en matière de respect des dispositions relatives à la publicité sur les médias écrits et audiovisuels.

Pour le président de la HAAC, monsieur Pitang TCHALLA, il s’agit de repartir sur de bonne base vers des sommets plus nobles de la presse togolaise, avec les acteurs politiques, sociaux, religieux ; et faire d’elle une presse professionnelle, responsable, respectueuse des lois qui la régissent, des lois de la république soucieuse de la dignité de l’individu.