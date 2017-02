Les membres du Réseau national de dénombrement des oiseaux d’eau Migrateurs ont renforcé leurs capacités sur les techniques de comptages des Oiseaux d’Eau Migrateurs au Togo. C’était au cours d’un atelier tenu le jeudi 2 février 2017 à la Direction des ressources forestières à Lomé.

C’est une initiative du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestière, qui devrait permettre aux professionnels des eaux et forêts d’œuvrer à la mise à jour de la base de données relative aux dénombrements internationaux d’oiseaux d’eau.

Pour M. Katchikpa OKOUMASSOU, Commandant des eaux et forêts, chef division des aires protégées et de la faune, à la Direction des ressources forestières, il s’agit à travers cet atelier, de mettre à la disposition des techniciens des eaux et forêts des outils nécessaires pour assurer la conservation et la pérennisation du rôle important de ces oiseaux migrateurs, afin de permettre au Togo d’adopter des mesures visant à sécuriser leur migration saisonnière et à assurer leur survie, conformément à l’Accord sur les Oiseaux d’Eau Migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA).

Les résultats de la rencontre permettront aux premiers responsables du ministère de décider des orientations à donner pour actualiser la feuille de route. Cette dernière devant permettre de redynamiser le réseau national de suivi des espèces d’oiseaux d’eau migrateurs.

Le Togo, sur les 56 600 Km2 de superficie, dispose de 2210 km2 de zones humides, dont certaines accueillent plusieurs espèces d’oiseaux en leur servant de zones de reproduction et de transition pendant leurs migrations.

Les résultats des opérations de comptage de ces oiseaux au Togo, qui débutent le 04 février 2017, constitueront une base statistique de tendances sur la population d’oiseaux et la diversité des oiseaux que le Togo accueille.