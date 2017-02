Une campagne de sensibilisation et de dépistage des vices de réfraction s’est déroulée le mercredi, 1er et le jeudi, 2 février 2017 à Lomé. Elle s’inscrit dans le cadre du projet de correction de vices de réfraction en milieu scolaire. Cette campagne qui concerne essentiellement la myopie, l’hypermétropie, l’astigmatisme et la presbytie a pour but de proposer aux nécessiteux, aux élèves en particulier, des verres correcteurs pour une bonne vision.

En effet, il s’agit d’une clinique mobile composée de deux compartiments à savoir, le compartiment d’ophtalmologie où se passent les consultations ophtalmologiques et celui d’optique où l’on fabrique sur le champ, dans un intervalle de 10 à 15 minutes, les verres destinés aux nécessiteux à un prix dérisoire.

Selon le médecin commandant, coordonnateur du Programme National de Lutte contre la Cécité (PNLC) au Togo, Dr Sossinou AWOUSSI, cette initiative permettra d’atteindre les nécessiteux des couches vulnérables des zones reculées.

Cette clinique mobile est offerte par des partenaires suisses qui ont déjà fait leur expérience au Maroc et au Kosovo.