Le Premier Ministre du Togo, Son Excellence Monsieur Komi Selom Klassou, a, au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassimgbé, lancé le jeudi 9 février 2017, à Lomé, les travaux de l’atelier national de dialogue sur le financement de la Santé au Togo.

Les conclusions de ces assises tripartites (gouvernement togolais, le Fonds Mondial, et les Partenaires), devront jeter les bases d’une stratégie de financement de la santé vers la couverture sanitaire universelle et renforcer l’engagement du gouvernement à poursuivre l’augmentation progressive des finances publiques en faveur de la santé au Togo.

Cette stratégie permettra de développer les axes de réformes pour une plus grande mise en commun des fonds mobilisés, l’utilisation efficaces des ressources, le partage de risques et la couverture des besoins des plus démunis et des malades.

Le Directeur Exécutif du Fonds Mondial, M. Mark Dybul, à cette occasion a encouragé le Togo dans ses efforts de promotion de la santé et en particulier dans la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH/Sida. Il a réitéré le soutien de son institution aux cotés du gouvernement.

La Représentante résidente de l’OMS au Togo, Dr. Lucile–Marie IMBOUA-NIAVA, porte parole des partenaires en santé au Togo à cette occasion, s’est, au nom de ses collègues félicité de la tenue du présent dialogue. Elle a rassuré le soutient des partenaires techniques et financiers et leur engagement à accompagner la mise en œuvre des recommandations qui seront issues desdits travaux.

Le Premier ministre à l’ouverture des travaux a indiqué que le Chef de l’Etat dans sa politique sociale se soucit de la situation sanitaire de la population, surtout celle rurale. C’est dans ce cadre que le gouvernement a entrepris depuis 10 ans une large réforme du secteur de la santé au Togo.

A cette occasion le Directeur Exécutif du Fonds Mondial, M. Mark Dybul, et le gestionnaire du porte-feuil du Fond Mondial pour le Togo, M. Youssouf Sawadogo, ont été faits respectivement Commandeur de l’Ordre National de Mérite et Officier de l’Ordre National de Mérite par le Chef de l’Etat.

Le Fonds Mondial soutient depuis 2002 le Togo, à plus de 250 Millions de dollars, dans sa politique sanitaire et surtout dans la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH/Sida.