Les acteurs intervenant dans le domaine des personnes handicapées ont validé le rapport d’étude sur l’état des lieux de mise en œuvre du programme national de Réadaptation à Base Communautaire (RBC), le 10 février à Lomé.

Cette étude s’est déroulée du 7 novembre au 12 décembre 2016 au Togo. C’est une initiative de la Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH) et du programme national de Réadaptation à Base Communautaire.

Elle vise à permettre à l’Etat de disposer des informations fiables nécessaires pour dynamiser son programme multisectoriel pour répondre aux exigences multidimensionnelles des préoccupations des personnes handicapées en général et des enfants handicapées en particulier. Selon les derniers statistiques, le Togo compte 900 000 personnes handicapées dont environ 405 000 enfants.

La Réadaptation à Base Communautaire (RBC) a été lancée en 1999 avec pour objectif, l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Elle doit permettre l’égalité des chances en matière d’éducation, de formation et d’insertion professionnelle.

A long terme, elle vise la décentralisation des services et des actions en faveur des personnes handicapées. En responsabilisant la communauté et en l’impliquant dans les projets, l’intégration des personnes handicapées ne sera plus seulement une affaire individuelle ou familiale, mais une responsabilité de la société civile.