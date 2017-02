Le 16ème numéro de « jeudi j’ose » a eu lieu le jeudi 09 février 2017 à Blue Zone cacaveli à Lomé autour du thème « Assurer mes réussites ». Ce programme organisé par le Fonds d’Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes (FAIEJ) a pour objectif de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes.

Pour ce numéro les responsables du FAIEJ entendent inciter les jeunes entrepreneurs à prendre des décisions, à atteindre les objectifs fixés, et à se réjouir des succès à chaque étape pour mieux affronter les prochaines étapes.

Selon M. Eric BONIN, formateur à cette rencontre, le présent thème s’inscrit dans la suite du thème d’une précédente rencontre sur l’agenda, outil de planification personnelle.

M. Yaovi SEDJRO, jeune entrepreneur, participant se voit outillé à la fin de cette formation et compte accroître sa production pour répondre à la demande de plus en plus forte.