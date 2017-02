Le comité d’organisation du prix togolais de la qualité en collaboration avec le ministère du commerce, de l’industrie de la promotion du secteur privée et du tourisme a organisé le vendredi 10 février 2017 à Lomé la cérémonie de récompense aux lauréats du prix togolais de la qualité 4eme Edition.

Au total 5 entreprises qui sont la CEET; la CEB; le cabinet d’audit AEC; FORMATEC et la brasserie BB Lomé, ont été primer selon les catégories de très petites entreprises (1à10 agents); les petites et moyennes entreprises (11à 50 agents ); les grandes entreprises (51à 500presonnes ) et les très grandes entreprises ( plus de 500 personnes ).

Cette démarche qui s’inscrit dans le programme de la mise en place d’un système d’accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité au Togo et au sein de l’Union Economique Ouest Africain, UEMOA a pour objectif d’amener le maximum d’entreprises de la sous région à s’engager dans la démarche qualité et de les guider vers les certifications ISO 9001 ET 9004

Il s’agit également d’assurer un meilleur positionnement des produits des produits et services de la sous-région.

Le ministre de l’industrie et du commerce madame Bernadette LEGZIM-BALOUKI représentant le chef du gouvernement son excellence Komi Selom KLASSOU a affirmé que la mise en place effective de l’infrastructure qualité prévue par la loi cadre permettra a cout sur a notre pays, non seulement de s’inscrire durablement dans la gestion et la promotion de la qualité dans tous les secteurs d’activités socio-économiques et environnementaux, mais aussi d’améliorer le climat des affaires.

Cette cérémonie a permis au président du comité d’organisation, de lancer un appel à tous les opérateurs économiques à faire mieux pour le défi de la qualité, moteur du développement au Togo.