Moov organise un Show case VIP au Radisson Blu 2 Février le vendredi 10 février 2017 à partir de 19 heures avec son invité de marque, la star de la musique nigériane, ASA, afin d’annoncer les couleurs de l’année 2017 et présenter en avant-première ses propositions de valeurs à l’endroit de la cible haute de gamme.

Cette soirée de Gala VIP est une rencontre d’échanges et de partage avec les abonnés de moov et les perspectives haute de gamme de Moov afin de renforcer ces liens de proximité et de renouveler ses engagements envers eux. Elle lui permettra d’annoncer ses grandes offres pour 2017 et une démonstration de ses contenus et terminaux liés à la solution internet 3,75 G sur les stands installés sur les lieux.

Moov, à cette occasion, a développé un dispositif moderne d’invitation qui est un coffret d’invitation contenant : un Pass pour la soirée sur plaquette métallique et un bracelet connecté muni d’un système NFI (qui sert d’identifiant) à chaque invité.

Pour le Directeur Général de Moov Togo, M. Abdellah TABHIRET, dans la démarche de Moov, la culture ou la musique est très importante puisqu’il s’agit d’émotions et des promesses à partager avec les clients PME/PMI et à forte valeur ajouté l’invitation de l’artiste ASA s’avère capitale.

Diverses activités sont au programme et marqueront cet évènement pour le grand plaisir des près de 350 invités attendus à cette soirée.