La fraternité OGBONI du Togo a organisé le dimanche 12 février 2017 à Lomé une grande prière pour célébrer le 10eme anniversaire de son implantation.

Cette célébration a permis aux responsables et aux adeptes de la fraternité OGB ONI de rendre grâce au tout puissant pour toutes ses années de paix, d’union et de pardon fraternel entre tout les fils et filles de la fraternité. Ils ont également prié pour tout le Togo et les autorités en particulier.

En prélude à cette prière, le président nationale de la fraternité OGBONI sa majesté Kabiessi Aarè KEGLO Paulin à poser la première pierre pour la construction du nouveau temple de la fraternité à Tikplonou kondji. Il a exprimé sa joie pour cette célébration tout en invitant les fidèles et tout le peuple togolais a l’union, l’amour et le pardon mutuelle.