Une rencontre d’échange a réuni le lundi 13 février 2017 à Lomé une cinquantaine de journalistes du public et du privé sous le thème : « La Radio c’est vous ». C’est à l’occasion de la journée mondiale de la radio célébré e par la communauté Internationale.

L’UNESCO en instituant cette journée entend amener tous les acteurs à réfléchir à de meilleures actions pour que la radio impacte d’avantage les populations. Et pour atteindre cet objectif, l’apport de tous les professionnels des médias que sont les journalistes, les animateurs et les techniciens est indispensable. Les participants à cette rencontre vont renforcer leur capacité sur le fonctionnement d’une radio, et sa place dans le paysage médiatique actuel.

Pour le Directeur de Radio Lomé, la célébration de la journée mondiale de la radio doit permettre à ce média qui est aujourd’hui le plus facile d’accès, de jouer pleinement son rôle. Occasion d’en appeler à la conscience professionnelle des hommes des médias.

Une visite des installations de Radio Lomé suivi des explications sur leur fonctionnement a marqué la fin de cette rencontre d’échange.